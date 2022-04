“Addio Pocho, questi vicoli non ti dimenticheranno mai”. Lutto a Napoli per la morte di Lorenzo

“Ciao nipote mio ieri sera hai smesso di combattere e ti sei portato via un altro pezzettino del mio cuore !!!!! ora stai di nuovo nelle braccia di tua mamma Maria. Riposa in pace Lorenzo Liparulo”. Queste le parole dello zio omonimo, rappresentante del comitato Vele di Scampia, per il nipote deceduto. Lorenzo lottava da tempo contro un brutto male. Tanti i commenti suo social per ricordare Lorenzo, soprannominato Pocho, definito da tutti un giovane generoso, sempre disponibile e dal grande cuore. “Ci stringiamo al dolore della famiglia per la scomparsa di Lorenzo Liparulo… figlio di questi vicoli”., scrive la pagina Quartieri Spagnoli. “Non verrai mai dimenticato … qst resterà sempre il tuo quartiere R.I.P.”