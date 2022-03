Lorenzo Sarcinelli dice addio a Patrizio, lo storico personaggio lascia per sempre ‘Un posto al sole’

L’episodio di Un posto al sole, andato in onda ieri giovedì 30 marzo, passerà alla storia come quello dell’addio di Patrizio. Quella del giovane chef non rientra nelle semplici turnazioni dei personaggi, ma si tratta di un vero e proprio saluto alla soap. A darne conferma è stato proprio Lorenzo Sarcinelli con un lungo post su Instagram:

“Così come il ciclo della vita, anche ogni storia che lo compone ha un inizio e una fine. Oggi, si chiude il capitolo più importante della mia vita. È la fine del principio. Le cose da dire sarebbero tantissime, le emozioni ancora di più. La produzione di @unpostoalsolerai3 mi ha accolto fra le sue braccia neanche maggiorenne. Oggi, che sono andato in onda per l’ultima volta, la lascio un po’ più uomo. La lascio con la consapevolezza di essere un attore e soprattutto una persona migliore. E tutto questo lo devo solo e unicamente a quella magnifica famiglia che è Upas. Tutti, dal primo all’ultimo, mi hanno fatto sentire come a casa. Mi hanno coccolato, bastonato, aiutato, supportato e soprattutto insegnato tantissimo. Confrontarmi ogni giorno con così tanta gente più grande di me, mi ha arricchito sotto ogni punto di vista.

Oggi è per me un giorno molto triste, ma anche molto felice. Triste, perché allontanarsi dalla propria casa è sempre doloroso. Felice, perchè spesso farlo è necessario. Con la chiusura di questo capitolo, ne comincia uno nuovo pieno di speranza e paura. Chi mi conosce sa quanta passione, ambizione e determinazione io abbia. Sa quanto forte e profondo sia il mio sogno. Forse per questo la consapevolezza di un futuro fatto sicuramente di situazioni e momenti molto complicati, non mi spaventa. Anzi. So che ce ne saranno di meravigliosi. E se ho il coraggio di affrontare l’ignoto col sorriso, lo devo anche e soprattutto a tutti quei colleghi, registi, operatori, macchinisti, produttori, donne e uomini della produzione di ‘Un posto al sole’, che dall’aprile del 2015, mi hanno dato la mano e accompagnato con amore fino ad oggi. E questo amore non sarà mai dimenticato. Vi porterò sempre nel mio cuore. Grazie”.