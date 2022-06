Lotta agli aumenti di luce, gas e benzina: il Governo lavora al decreto da 7 miliardi

Il Governo lavora al nuovo decreto ‘Aiuti bis’ che prevede fino a 7 miliardi per contrastare il caro energia. In particolare dovrà contrastare gli aumenti delle bollette di gas e luce, così come il caro-carburante con la benzina che in questi giorni ha superato la soglia dei 2 euro al litro.

TAGLIO DELLE ACCISE E DELLE BOLLETTE

Si lavora per estendere il taglio delle accise fino a settembre. Dunque si tratta uno sconto su benzina gasolio e altri carburanti che potrebbe essere portato dagli attuali 30 centesimi al litro a 35. Sarà poi prorogato l’intervento sulle bollette.

Sulle tariffe si va verso una proroga di altri tre mesi della riduzione degli oneri di sistema, in scadenza a giugno. Per estendere gli sconti dovrebbero essere necessari complessivamente dai 5 ai 7 miliardi. Quindi servono infatti circa 3 miliardi per abbassare luce e gas per un altro trimestre; mentre per la benzina si stima 1 miliardo al mese.

AUMENTI PER LE FAMIGLIE

Luce e gas hanno registrato tariffe più che raddoppiate fra aprile 2021 e aprile 2022 secondo l’Osservatorio Confcommercio Energia. La spesa media annuale di una famiglia tipo – con consumo annuo di 2.700 kWh – sarà di 1.116 euro (rispetto ai 540 dell’anno scorso). Per quanto riguarda i consumi annui di gas – per una famiglia tipo 1.400 metri cubi – la spesa sarà di 1.731 euro (1.028 nel 2021).

Complessivamente, su quasi 30 milioni di allacci elettrici e 15 milioni per riscaldamento a gas, la spesa complessiva per le famiglie si attesta sui 59 miliardi nel 2022, contro i 32 del 2021. Aggravio da 27 miliardi sul bilancio familiare che andrà ad incidere sulla capacità dei consumi.