Tutta Italia ai funerali della piccola Elena Del Pozzo, saranno trasmessi in diretta

I funerali della piccola Elena Del Pozzo saranno celebrati mercoledì 22 giugno alle 17, presso la cattedrale di Catania dall’arcivescovo monsignor Luigi Renna. Una scelta, come spiega il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra, adottata “in considerazione della forte devozione e vicinanza della famiglia alla martire Sant’Agata”.

Magra ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino. Al Comune di Mascalucia, inoltre, le bandiere saranno esposte a mezz’asta. “L’amministrazione comunale si unisce con l’intera comunità mascaluciese all’immenso dolore della famiglia”, dice Magra.

I funerali in diretta YouTube e Facebook

“In merito alla tragica scomparsa della piccola Elena, affacciatasi alla vita da appena cinque anni – si legge in una nota dell’Arcidiocesi di Catania – si porta a conoscenza che i funerali avranno luogo in Cattedrale il 22 giugno alle ore 17. Essendo questa una celebrazione particolarmente significativa e dolorosa è doveroso custodire il dolore di quanti o per vicinanza familiare o semplicemente affettiva desiderano raccogliersi in preghiera per l’estremo saluto, per questo motivo – prosegue la nota – per dare la possibilità a tutti gli inviati delle emittenti televisive, che non potranno accedere direttamente alla Cattedrale, di fruire delle immagini, la Celebrazione delle esequie sarà trasmessa in diretta nei saranno trasmessi sui canali di Youtube e Facebook della Arcidiocesi di Catania”.