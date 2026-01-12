Arzano e Casoria premiate dal Lotto, vinti 60mila euro

PUBBLICITÀ

Nei concorsi di venerdì 9 e sabato 10 gennaio, come riporta Agipronews, sono stati vinti in Campania oltre 80mila euro. Centrati a Napoli in via Montevergine, ad Arzano in via Casandrino, e Maddaloni, in via Carmignano messi a segno tre “9” da 20mila euro ciascuno, a cui si aggiunge il 3 Oro da 8mila euro a Benevento in via Don Luigi Sturzo.

Il colpo da 6.300 euro di Pompei, con un 1 Oro in Strada Statale 145 e il 6 Oro da 6.250 euro di Velino, in via Verduzio. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi che sfiorano i 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 124,8 milioni da inizio anno.

PUBBLICITÀ

Lotto, colpo da oltre 106mila euro a Napoli

Nell’estrazione di venerdì, una tripletta a Casoria dove un terno su tutte le ruote regala tre premi da 13.500 euro l’uno in Via Pareda. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,3 milioni di euro, per un totale di 37,9 milioni di euro da inizio 2026.

Festeggia la Campania grazie al Lotto con un ricchissimo bottino da 190mila euro accumulato nelle ultime due estrazioni di venerdì 9 e sabato 10 gennaio. Come riporta Agipronews, colpo grosso da oltre 106mila euro a Napoli nel concorso di sabato. La terza vincita più alta dell’anno è stata realizzata con un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli in un punto vendita di Via Emanuele De Deo. Capoluogo partenopeo ancora a segno, sabato, con un terno dal valore di 22.500 euro, centrato ancora a Via Emanuele De Deo, e altri due colpi da oltre 10mila e oltre 9mila euro, realizzati rispettivamente in Via Giulio Palermo e in Via della Stadera.