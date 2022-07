Napoli d’argento con il karate, il 17enne Luca sul podio dei Mondiali

Dal 1 al 3 luglio 2022 a Porec si sono svolti i Campionati Mondiali giovanili di karate, Youth League, organizzati dalla World Karate Federation, manifestazione di rilievo nel mondo del karate giovanile. In Croazia erano presenti 2027 atleti provenienti da 52 nazioni, proprio in questa competizione maturano le future promesse di questo sport. C’è stato il grande risultato dell’atleta napoletano Luca Varriale classe 08/10/2004 il quale si è laureato vicecampione mondiale conquistando la medaglia d’argento nella categoria Juniores -68 kg nella specialità kumite, la categoria più numerosa con 95 atleti provenienti da 38 Nazioni.

Un 2022 già ricco di successi per il karateca Luca Varriale ( 3° DAN conquistato per meriti sportivi ) promessa giovanile nel settore karate, atleta di interesse nazionale dal 2019 al 2022 e attualmente 14° nel Ranking Mondiale. A marzo 2022 aveva già dimostrato il suo valore partecipando a 17 anni per la prima volta ai Campionati Italiani Under21 e laureandosi vicecampione Italiano risultato che gli consentirà di partecipare di diritto ai Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno a ottobre 2022 dove saranno presenti gli atleti professionisti di questo sport.

Inoltre ad aprile 2022 ha partecipato al Campionato Open Internazionale di Riccione dove arricchiva il suo medagliere conquistando la medaglia di Bronzo. Luca Varriale è napoletano, iscritto alla società sportiva ASD Champion Center del Maestro Massimo Portoghese veterano e pluripremiato nel settore karate ex tecnico della Nazionale giovanile. Il Maestro non è solo un riferimento per il karate in Campania ma è anche per il recupero di ragazzi con difficoltà sociali che attraverso lo sport iniziano un percorso non solo sportivo ma anche formativo