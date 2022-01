Ponticelli in lacrime per Luigi, il ‘maestro’ portato via da un brutto male

Grave lutto colpisce il quartiere di Ponticelli. Luigi Parola, soccorritore della ‘Campania Soccorso’ in servizio presso il CTO di Napoli, è volato via a causa di un brutto male. Conosciuto e ben voluto da tutti, era conosciuto come “il maestro”. La sua dipartita lascia un vuoto enorme nel cuore dei familiari, ma anche di amici e colleghi che in queste ore lo ricordano con affetto sui social. A dare l’annuncio della morte di Luigi la pagina Facebook Nessuno Tocchi Ippocrate: “Luigi Parola, originario di Ponticelli, soccorritore della ‘Campania Soccorso’ in servizio presso il CTO di Napoli è stato strappato via dai suoi cari e dai colleghi che gli volevano bene da un brutto male che lo ha devastato! Da tutti conosciuto come ‘il maestro’. Il nostro omaggio, che Riposi in Pace!”.