Lacrime di dolore nell’Agro Aversano, la prof. Sara stroncata da un infarto a 49 anni

Momenti di dolore quelli che sta vivendo la comunità di Lusciano, dove la professoressa Sara Costanzo ha perso la vita a causa di un malore improvviso. La donna aveva 49 anni ed è deceduta a causa di un arresto cardiocircolatorio. La docente, originaria di Lusciano, viene ricordata come una donna colata e vivace, ed era diplomata al Liceo Cirillo di Aversa, laureata in Giurisprudenza e poi in Psicologia.

Valeria Di Martino Abagnale è morta in un appartamento in via Montanari a Livorno. Il corpo esanime della 28enne napoletana è stato ritrovato nella sua camera da letto. La giovane si era trasferita per lavorare all’Eni come tecnologo di processo. Come riporta Il Tirreno la tragedia si è consumata stamattina. I vigili del fuoco si sono recati nella casa della ragazza, dopo l’allarme lanciato dai colleghi di lavoro. Nessuna riusciva a mettersi in contatto con Valeria perciò i suoi conoscenti hanno chiesto aiuto. I pompieri riuscivano ad entrare in casa dove conducevano la terribile scoperta.

I tentativi di rianimazione dei volontari dell’Svs di Ardenza e quelli della Misericordia di Livorno, giunti con il medico, si sono rivelati, purtroppo, vani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Livorno, guidati dal capitano Ugo Chiosi: avvisato il sostituto procuratore di turno. Probabilmente sul corpo di Valeria potrebbe essere disposta l’autopsia per risalire con certezza alle cause del decesso.