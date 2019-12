Lutto per Al Bano, è morta la mamma Jolanda: aveva 96 anni

Lutto per Al Bano Carrisi: è morta la mamma Jolanda a Cellino San Marco, la donna aveva 96 anni. A riportare la notizia del decesso della donna, legatissima al figlio e da sempre sua sostenitrice accanita, è il ‘Quotidiano di Puglia’. Il cantante di Cellino aveva più volte omaggiato pubblicamente la donna, descrivendola come un perno assoluto per la sua vita. Al Bano aveva inoltre dedicato alla madre un libro dal titolo “Madre mia, l’origine del mio mondo”, piuttosto evocativo del tipo di rapporto che legava l’artista a sua madre.

I funerali si terranno l’11 dicembre a Cellino.