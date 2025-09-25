Maledetta Terra dei fuochi, Miano piange la guerriera Antonia

PUBBLICITÀ

Ha lottato come una leonessa, ma la piccola guerriera non ce l’ha fatta. Lacrime e dolore a Miano per la scomparsa della piccola Antonia. La piccola era in cura all’ospedale Santobono. “Il nostro quartiere di Miano questa mattina si è svegliato con la triste notizia della perdita della piccola Antonia troppo piccola x volare in cielo MIANO si stringe attorno alla famiglia di ANTONIA in questo momento di grande dolore. Ci uniamo al vostro cordoglio e condividiamo il vostro dolore per la perdita della vostra amata ANTONIA La sua forza e la sua determinazione nella lotta contro il male saranno sempre ricordate come un esempio di coraggio e speranza. Siamo vicini a voi con il cuore e con l’affetto. Riposa in pace,PICCOLA ANTONIA”, si legge sulla pagina Miano protagonista.

La mamma Mariarca, che ha raccontato sui social il percorso di cure della figlia, ha scritto: “Ore 4:00 il tuo cuore ha smesso di battere portandoti via un pezzo del nostro cuore siamo orgogliosi di avere una figlia cm te sei stata un esempio di vita x noi tt ma adesso vola in alto amore nostro ora hai trovato la vere Pace ti amiamo”.

“Su quel balcone dell’inferno che affaccia sul paradiso… tu ferma a guardare. Hai sopportato l’impossibile senza mai dire perché a me! Vola Antonia e scusaci se non abbiamo saputo difenderti. Noi continueremo a lottare per te”, scrive invece la giornalista Marilena Natale