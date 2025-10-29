Malore dopo il bypass gastrico, Angela testimone al processo a Santa Maria C.V.

PUBBLICITÀ

Angela Iannotta ha ripercorso nell’aula del tribunale di Santa Maria Capua Vetere la sua drammatica vicenda vissuta tra cliniche e ospedali, ridotta in fin di vita dopo un doppio intervento di bypass gastrico. Come riporta il Mattino, la 32enne madre è stata sentita ieri nel corso di un’udienza fiume del processo – in corso davanti alla seconda sezione penale presieduta da Sergio Enea – che vede imputato il medico Stefano Cristiano, che eseguì il doppio intervento sulla Iannotta, il primo nel marzo 2021 alla clinica Villa Letizia de L’Aquila, il secondo, a causa del peggioramento delle condizioni della donna, nel gennaio 2022 alla clinica Villa del Sole di Caserta.

I terribili giorni di Angela Iannotta

Ieri Angela ha risposto alle domande del pm di Santa Maria Capua Vetere Valentina Santoro e dei suoi difensori, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, ricordando i due interventi subiti alle due cliniche, poi il 3 febbraio 2022 il trasferimento d’urgenza dalla Villa del Sole all’ospedale di Caserta, dove giunse in stato di gravissima necrosi di alcuni organi interni e affetta da setticemia, la rianimazione, le ulteriori operazioni subite e poi il trasferimento a Napoli al Secondo Policlinico, dove le vennero ricostruiti alcuni organi interni dal professor Francesco Corcione, presidente emerito della Società di Chirurgia Italiana, che le salvò la vita.

PUBBLICITÀ