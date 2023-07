Malore sul campo di calcetto nel Napoletano, due persone morte a meno di un’ora di distanza

PUBBLICITÀ

Due tragedie, tristemente analoghe, hanno colpito a pochi minuti di distanza Arzano e Casoria. Due uomini, di 48 e 51 anni, sono deceduti a seguito di un arresto cardiaco che li ha colpiti mentre giocavano a calcetto con gli amici.

I carabinieri della Tenenza di Casoria sono intervenuti alle 22.40 a viale delle industrie dove poco prima – durante una partita di calcetto – un 51enne, a causa di un malore, si accasciava a terra. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 che ne constatava il decesso. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

Meno di un’ora dopo, ad Arzano, i carabinieri della locale tenenza ricevono una telefonata simile. Un uomo di 48 anni, Domenico Aria, si è accasciato al suolo mentre giocava a calcetto con i colleghi. Anche in questo caso il tempestivo intervento del 118, nonostante i tentativi di rianimazione, ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata affidata ai sanitari.

La morte di Domenico, conosciuto da tutti come Mimmo, ha particolarmente scosso la comunità arzanese in cui era ben conosciuto. Il 48enne era, difatti, consigliere comunale del Pd. Questo quanto riportato da Arzano News: La morte improvvisa è avvenuta durante una partita di calcetto tra colleghi tecnici. L’ingegnere Domenico Aria ((Mimmo per tutti) è stato colpito da infarto fulminante mentre giocava e si è accasciato al suolo. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’arresto cardiaco non gli ha dato scampo. Lascia la moglie e tre figli.