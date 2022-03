Maltempo, panico all’aeroporto di Palermo: il vento fa crollare una parete [VIDEO]

Allerta gialla della Protezione civile per il maltempo oggi su 10 regioni: Umbria, Lazio, Campania e Molise, su gran parte di Basilicata, Puglia e Calabria, sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e su quelli occidentali di Abruzzo e Sicilia. Il tempo sarà instabile, con precipitazioni anche temporalesche, specialmente al Centro-Sud. Danni registrati all’aeroporto di Palermo.

Crollo di una parete all’aeroporto di Palermo

Ieri sera a Palermo il vento ha raggiunto una violenza fuori dalla norma, con raffiche fino a 75 nodi. Per questo motivo sono crollate alcune recinzioni a protezione di un cantiere dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, tra i gate 1 e 8. E’ scattato, quindi, il piano di emergenza dello scalo e sono stati evacuati tutti i passeggeri che erano all’interno. A renderlo noto è la Gesap, la società di gestione dei servizi a terra dello scalo. La società ha sottolineato che non vi sono feriti. Il forte vento aveva già causato il dirottamento di sei voli in arrivo a Palermo verso l’aeroporto di Catania.

http://

Nessun ferito tra i passeggeri in attesa all’aeroporto

Tra i numerosi passeggeri che erano presenti all’interno del terminal si sono registrate scene di panico al momento del crollo. A causa del vento, alcune recinzioni in lamiera che delimitavano il cantiere sono finite sui sedili d’attesa dei gate interessati dall’incidente. Un rapido controllo ha consentito di accertare che nessun passeggero è rimasto coinvolto nel crollo. Sono state tuttavia immediatamente attivate le procedure di chiusura dello scalo, che è tornato operativo alle all’1,35 della notte.

La nota diffusa dalla Gesap

“Raffiche di vento fino a 64 nodi – si legge in una nota diffusa dalla Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano – hanno causato danni rilevanti alle strutture interne ed esterne del terminal passeggeri, interessato da diversi cantieri di lavori. La forte intensità del vento ha causato la rottura della porta a vetri di uno dei gate al piano inferiore dedicato agli imbarchi. Il vento si è fatto spazio con forza verso l’interno del terminal, abbattendo la parete divisoria con pannelli di cartongesso utilizzati per delimitare i cantieri di lavoro“.