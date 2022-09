Manuel Valicella, l’amico: “Non ha mai superato la morte della mamma”

Manuel Achille Valicella, ex tronista di Uomini e Donne, è morto a soli 35 anni. A diffondere la notizia è stato Enrico Ciriaci, suo grande amico , che contattato da fanpage.it ammette: “Ho saputo della morte di Manuel ieri sera. Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo”.

Manuel soffriva di depressione da quando, 3 anni fa, la mamma venne a mancare. “Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro” spiega ancora Ciriaci.

Anche Amedeo Venza, noto blogger, sui social scrive: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”. Manuel Achille Valicella è stato uno dei protagonisti più amati di sempre a Uomini e Donne. Nel 2016 aveva iniziato a corteggiare Ludovica Valli, la quale però non aveva ricambiato il suo interesse.