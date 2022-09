Tinder, tradimenti e astinenza sessuale da 4 anni: Patrizia Rossetti si racconta al Gf Vip

E’ iniziata ieri la settima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini con al suo fianco le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La prima puntata si è conclusa con le presentazioni dei concorrenti, che una volta terminato il prime time si sono rilassati con il banchetto inaugurale allestito per loro. Tra bicchieri di vino e sigarette, i vipponi si sono lasciati andare alle prime confessioni. A catturare l’attenzione del pubblico del reality è stata soprattutto la conduttrice toscana Patrizia Rossetti.

Non sono mancate le delusioni nella vita sentimentale della conduttrice che ha già dichiarato pubblicamente di essere single da diversi anni. Ai suoi coinquilini la 63enne racconta di aver colto il suo storico ex compagno nel bel mezzo di un tradimento, avvenuto con una donna che lavora nel mondo dello spettacolo. “Ho preso le corna e di più”, ammette. “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”. La conduttrice, da quel che è noto, ha avuto una storia importante con Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset, che ha sposato nel 2012. L’amore è finito nel 2019, dopo la partecipazione di Patrizia a Pechino Express. Tuttavia la conduttrice non fa nomi a proposito dei tradimenti subiti:

La regina delle tevelendite si è sentita subito a suo agio con i nuovi coinquilini, tanto da parlare con loro della sua situazione sentimentale. Dopo la fine del matrimonio con Rudy Londoni, terminato nel 2019, Patrizia è ormai single da 4 anni: “Sono 4 anni che non batto chiodo ca**o e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino troverò io la penso in questa maniera”, ha raccontato la donna Luca Salatino e Antonino Spinalbese.

In realtà alla Rossetti non mancano i corteggiatori, visto che sui social dice di essere richiestissima, tuttavia ha spiegato di non amare questo tipo di approccio: “Mi sono chiusa da 4 anni. Certo che ho occasioni. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo sia normale. Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi. Non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata, coccolata e corteggiata. Poi nel nostro ambiente non è facile. Ho amiche che si divertono su Tinder. Io non potrei mai farlo perché sono ‘la Rossetti’. Mi devo innamorare e sentire le farfalle nello stomaco, non posso andare sulle app”.