Mappatella Beach, nuovi servizi e pedana per disabili

Proseguono gli interventi per rendere più fruibile e accogliente Mappatella Beach, la spiaggia antistante la rotonda Diaz a Napoli. Il Comune ha installato una pedana che consente l’accesso al mare anche alle persone con disabilità, un importante passo verso l’accessibilità universale. Contestualmente sono stati attivati bagni e doccini, mentre a breve saranno disponibili anche ombrelloni e docce.

Sulla spiaggia è presente anche una palestra pubblica all’aperto, totalmente gratuita, messa a disposizione dall’associazione 100×100 Naples, un ulteriore elemento di valorizzazione del luogo.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, durante un sopralluogo, ha commentato: «Con le prime giornate di caldo, le spiagge di Napoli sono già stracolme. Saluto con favore l’installazione della pedana e l’attivazione di bagni e doccini. Il Comune, grazie a un impegno costante, ogni anno amplia il periodo in cui i servizi per la spiaggia sono a disposizione di cittadini e turisti».

Borrelli ha inoltre annunciato che presto saranno disponibili anche le docce e gli ombrelloni destinati alle persone con disabilità. «Mappatella Beach, un tempo nota per la sua sporcizia e considerata luogo da evitare, ora è affollata di persone che ne apprezzano la bellezza. Dopo anni di battaglia, che mi hanno visto impegnato in prima persona, siamo riusciti a restituire alla città un luogo unico».

Il deputato ha però evidenziato la necessità di maggiore sicurezza: «Le spiagge sono una risorsa da sfruttare ma vanno regolamentate e presidiate per garantire a tutti di godere del mare in piena sicurezza. Alla luce dei continui furti che si registrano in tutte le spiagge pubbliche cittadine, chiedo che vengano installate telecamere di videosorveglianza e che sia previsto un presidio costante da parte delle Forze dell’Ordine».

Con questi interventi, Mappatella Beach si conferma un punto di riferimento sempre più importante per cittadini e turisti, valorizzando il mare e il patrimonio naturale di Napoli.

