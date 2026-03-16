PUBBLICITÀ
HomeSpettacoliTelevisioneMara Venier contro Mammucari dietro le quinte di 'Domenica In': "La settimana...
Televisione

Mara Venier contro Mammucari dietro le quinte di ‘Domenica In’: “La settimana prossima o me o lui”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Mara Venier contro Mammucari dietro le quinte di 'Domenica In':
Mara Venier contro Mammucari dietro le quinte di 'Domenica In': "La settimana prossima o me o lui"
PUBBLICITÀ

Dietro le quinte di Domenica In si sarebbe consumato un vero e proprio terremoto. Dopo la puntata del 15 marzo, andata in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier avrebbe perso la pazienza con Teo Mammucari, suo collega in studio e co-conduttore di quello che doveva essere un episodio leggero e brillante.

E invece si è trasformato in un incubo per Mara. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

PUBBLICITÀ

Mara Venier contro Mammucari dietro le quinte di ‘Domenica In’: “La settimana prossima o me o lui”

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Mara Venier si sarebbe sfogata nei corridoi subito dopo la chiusura di Domenica In. Prima avrebbe chiesto scusa ai suoi ospiti (tra cui Peppe Iodice, interrotto in diretta proprio da Mammucari) e poi avrebbe pronunciato una frase destinata a far discutere: “Uno solo ho scelto io, e mi sta combinando questo piattino”.

Parole pesanti, rivolte a quanto pare proprio a Teo Mammucari, unico “volto nuovo” voluto personalmente da Venier per dare un tocco diverso alla stagione. Una scelta che, alla luce degli ultimi eventi, potrebbe essere rimessa in discussione. Anche perché la conduttrice avrebbe lanciato un ultimatum alla produzione: “La prossima settimana, o me o lui”.

Ma Mara Venier non sarebbe stata l’unica a rimproverare Mammucari. Anche Paolo De Andreis, capo autore del programma, lo avrebbe preso da parte negli studi per un confronto molto acceso, udibile chiaramente nei corridoi.

Dalla gag su Peppe Iodice al cartellone, i due episodi che hanno incastrato Mammucari

Due gli episodi avrebbero fatto traboccare il vaso: la gag durante l’ospitata di Iodice e il cartello esibito da Teo mentre Venier stava salutando uno storico cameraman della Rai, giunto ieri al termine della sua carriera.

E proprio quel cartello inopportuno – con scritto “Grazie a tutti ci vediamo domenica prossima” – ha rappresentato l’ultima goccia per Venier e soci. La conduttrice, che era impegnata a tributare il giusto ringraziamento al cameraman, si è infastidita a tal punto da strappare il carello dalle mani di Mammucari. Sbottando poi con un secco: “Sei un pirla, non capisci i momenti”. Una stoccata che a molti è sembrata bonaria, almeno sul momento. Ma che adesso assume decisamente un altro significato.

Intanto, domenica prossima Mara tornerà al timone della trasmissione come da programmi. Mentre resta da capire se al suo fianco ci sarà anche Teo Mammucari, o se la produzione deciderà di correre ai ripari. Per ora la risposta al dilemma di Mara – “O me o lui” – resta però in sospeso.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati