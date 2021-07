Mara Venier è ancora una volta in ospedale. In un video su Instagram la conduttrice di Domenica In ha riversato tutta la sua frustrazione per il problema facciale scatenato da un intervento ai denti andato storto. Un incubo che dura da circa due mesi e che le ha dato non poche preoccupazioni.

La conduttrice ha varcato le porte del Policlinico Umberto I di Roma nelle scorse ore da come si evince dalle immagini nelle stories. La Venier non ha fatto sapere se si tratta di una visita o dell’ennesima operazione al volto, ma si chiede «eccomi ancora qua, chissà quando finirà» con un tono che lascia trasparire tutta la stanchezza.

La conduttrice in ospedale, il problema

Il recupero, dunque, sembra lontano. Un impianto dentale mal riuscito le ha procurato la lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale. «Faccio fatica a riprendermi – aveva confessato al Corriere della Sera la presentatrice – Devo solo pregare Dio che il nervo possa sistemarsi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia».

Pochi minuti fa, Mara Venier ha postato una foto su Instagram che ha fatto preoccupare i follower. Nell’immagine, si vede la conduttrice di Domenica In in un letto d’ospedale con la flebo. Nella didascalia di Mara Venier si legge:

“Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo “..lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio, scrive Mara Venier, il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )!!! Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto)che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno !!!! Ricoverata…sala operatoria ,anestesia totale ,un incubo…..!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)