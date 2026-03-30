PUBBLICITÀ

Maltese Ignazio, maranese di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, era stato tratto in arresto a Cassino per il tentato omicidio di un poliziotto, detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (80 grammi circa) resistenza a pubblico ufficiale ed il nuovo reato di fuga.

Marano, escluso tentato omicidio per Maltese ma resta in carcere

Difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il GIP di Cassino all’udienza di convalida dell’arresto ha escluso il tentato omicidio del poliziotto che lo ha arrestato, non ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, ma lo ha lasciato comunque presso il carcere di Cassino per i reati di possesso di 80 grammi di cocaina, resistenza a pubblico ufficiale, il nuovo reato di fuga.

PUBBLICITÀ

Un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento con arresto finale. Tutto è iniziato durante un posto di controllo sulla SS 630, quando gli agenti della squadra Volante del commissariato di Cassino, hanno intimato l’alt a un’auto. Il conducente, dopo un primo accenno di rallentamento, ha improvvisamente accelerato tentando la fuga.

Ne è nato un inseguimento durante il quale i poliziotti del vice questore Flavio Genovesi, hanno notato comportamenti sospetti: il giovane si agitava all’interno dell’auto e cercava di disfarsi di qualcosa. Poco dopo, una busta è stata lanciata dal veicolo.

Il tentativo di fuga si è concluso dopo pochi metri, quando l’auto è stata bloccata. Il giovane, di origini campane, è stato identificato e affidato a un secondo equipaggio, mentre gli agenti recuperavano la busta contenente cocaina.

Il giovane adesso ricorrerà davanti al tribunale del riesame di Roma.