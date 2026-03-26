Droga lanciata dall’auto in corsa, arrestato 37enne di Marano

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Ignazio Maltese è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Difeso di fiducia dall’avvocato di Foro di Napoli Nord, il 37enne maranese sarà sottoposto all’udienza di convalida dell’arresto presso il carcere di Cassino.

Un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento con arresto finale. Tutto è iniziato durante un posto di controllo sulla SS 630, quando gli agenti della squadra Volante del commissariato di Cassino, hanno intimato l’alt a un’auto. Il conducente, dopo un primo accenno di rallentamento, ha improvvisamente accelerato tentando la fuga.

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Ne è nato un inseguimento durante il quale i poliziotti del vice questore Flavio Genovesi, hanno notato comportamenti sospetti: il giovane si agitava all’interno dell’auto e cercava di disfarsi di qualcosa. Poco dopo, una busta è stata lanciata dal veicolo.

Il tentativo di fuga si è concluso dopo pochi metri, quando l’auto è stata bloccata. Maltese è stato identificato e affidato a un secondo equipaggio, mentre gli agenti recuperavano la busta contenente cocaina. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere anche della fuga pericolosa.