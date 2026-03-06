PUBBLICITÀ

Classe 2003, originaria di Napoli, deve la sua popolarità al personaggio di Rosa Ricci in “Mare Fuori”. Lei è Maria Esposito, promettente attrice del panorama italiano.

Intervistata da Gabriele Parpiglia in occasione dell’uscita della nuova stagione di Mare Fuori, l’attrice ha parlato anche della propria vita privata, con particolare riferimento all’amore. “Sono molto single e molto felice”, dice lei.

Dunque è evidente: con Silvia Uras è finita.

Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate, l’attrice: “Sono single e felice”

La giovane attrice, inoltre, ha spiegato di essere stata più volte contattata per partecipare ai reality show: “Non fa per me, non è il mio. Io sto cercando di farmi in quattro per diventare una star di Hollywood. Voglio vivere di recitazione”. E ancora: “Mi avevano proposto Pechino Express e Ballando. So che Ballando non è un reality e Milly è stata molto carina: si è spesa in prima persona proprio per me. Mi ha chiamata, è stato bellissimo. Sai io ho dieci anni di studio di danza e non li abbandonerò mai, ma non posso proprio fare Ballando, non ho il tempo. Ma ripeto, in questo momento preferisco fare l’attrice”.

Inoltre ha detto: “Qualsiasi cosa mi sia successa mi servirà per sempre. Io lascio scorrere, quello che succede, succede e sono per il famoso detto ‘vivi e lascia vivere’. La mia vita priva sui social? Forse ho dato troppo […] a 20 anni si può sbagliare”.

A inizio anno, Esposito aveva scritto sui social: “Dal 2024 sei stata la cosa più bella della mia vita, ma allo stesso tempo anche la più brutta, e sembra una contraddizione, lo so”. Parole dolcissime per Silvia Uras, attrice e cantante emergente, classe 1998. Nel momento in cui si scrive, su Spotify conta 25.510 ascoltatori mensili. Su Instagram ha 240.000 follower mentre su TikTok 1.7 milioni.

Ospite di Zero Possibilità Podcast, Silvia aveva detto: “Un amore a prima vista, io dentro lo avevo ma neanche lo sapevo. Per me è stato dal primo sguardo che ho avuto con lei. All’inizio eravamo amiche, fino a un momento in cui i nostri cuori non ce l’hanno fatta più e i nostri cuori ci hanno detto di smettere di essere solo amiche”.

Poi aveva anche detto: “Non me l’aspettavo perché lei era in un periodo suo molto particolare, ma anche io… siamo state entrambe la nostra salvezza. Alla fine è trionfato tutto, ho gli occhi lucidi raccontandolo perché Maria mi ha cambiato la vita”. Grandi e profonde parole d’amore. Cos’è accaduto dopo? Al momento non si sa.