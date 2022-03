Maurizio Aiello, terribile lutto per l’attore di Un Posto al Sole: “Ciao babbo”

Maurizio Aiello ha perso il padre. Lutto di Un Posto al Sole su Facebook scrive. “Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto. Ciao babbo. Eh, si, “babbo”, un nome un po’ buffo per noi napoletani. Tu mi hai abituato a chiamarti così, da bambino mi vergognavo di farlo davanti agli amici, ora invece pagherei oro per pronunciarlo di nuovo. Grazie per tutti i valori che mi hai trasmesso e per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me. Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo. Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto, ed invece hai dovuto contare solo sugli estranei. Questo rammarico me lo porterò sempre dentro. Ciao babbo”.

Un posto al sole, chi è Maurizio Aiello

Maurizio Aiello è il celebre attore nel cast della soap opera più longeva di Rai 3 Un posto al sole, fiore all’occhiello della televisione italiana, dove interpreta il ruolo di Alberto Palladini. Conosciamolo meglio.

Interpreta il ruolo di Alberto Palladini nella soap opera Un posto al sole?

Modello e attore di fotoromanzi Maurizio Aiello si è mantenuto così gli studi di recitazione. Appassionato di cinema, ha seguito uno stage con Susan Strasberg dell’Actor’s Studio di New York, ha quindi studiato dizione e recitazione seguendo vari stages e corsi.

Età

Maurizio Aiello ha 53 anni: è nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, l’11 dicembre 1969, sotto il segno zodiacale del Sagittario.

Moglie e figli

Si chiama Ilaria Carloni la bellissima moglie di Maurizio Aiello. Al contrario dal marito, Ilaria è lontana dal mondo dello spettacolo, infatti ha una laurea in Giurisprudenza e lavora come avvocato.