Maurizio De Giovanni dimesso dall’ospedale, torna a casa. Meno di una settimana fa lo scrittore napoletano, «papà» del commissario Ricciardi, fu colpito da un infarto. Era il 13 luglio scorso. Immediato il ricovero d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove De Giovanni, 64enne, è stato sottoposto a un delicato intervento di angioplastica.

IL RICOVERO AL CARDARELLI, L’OPERAZIONE

Le sue condizioni iniziali hanno tenuto col fiato sospeso tutti i suoi lettori, ma buone notizie sono arrivate già dopo l’operazione. Parafrasando Eduardo De Filippo di «Napoli milionaria», si può dire che finalmente, per De Giovanni la nottata è passata. A dare notizia del ritorno a casa dello scrittore è stata la moglie, Paola Egiziano, che ha pubblicato un post su Facebook.

I SUCCESSI DI MAURIZIO DE GIOVANNI

Maurizio De Giovanni, è autore di famosi romanzi e creatore di personaggi che in un breve lasso di tempo sono stati trasporti anche in serie tv, andate in onda sulla Rai. Qualche titolo? Il già citato commissario Ricciardi, «I bastardi di Pizzofalcone», «Mina Settembre». In attesa di programmazione la nuova serie del commissario più famoso d’Italia.

RIPOSO ASSOLUTO PER MAURIZIO DE GIOVANNI

Maurizio De Giovanni dovrà osservare un periodo di riposo. Poi, una volta recuperate forze ed energie, potrà ricominciare la propria attività pubblica, e rispettare gli step dettati da una agenda fitta di impegni e di iniziative.