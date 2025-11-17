PUBBLICITÀ
Maxi furto nel negozio Vuitton a Roma, ladri via con migliaia di euro di bottino

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Maxi furto nella notte nel negozio di Louis Vuitton di via Mario dei Fiori all’angolo con via Condotti, in pieno centro a Roma.

L’allarme è scattato intorno all’1:30. Sul posto la polizia, con la scientifica per i rilievi. Da una prima ricostruzione, quattro uomini a volto coperto a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio nera prima hanno infranto la vetrina, usando l’auto come un ariete, poi con la fiamma ossidrica hanno forzato la serranda.

Una volta dentro hanno portato via circa 80 articoli tra borse e altri accessori. Il bottino è da quantificare ma potrebbe aggirarsi intorno alle centinaia di migliaia di euro.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

