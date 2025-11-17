Maxi furto nel negozio Vuitton a Roma, ladri via con migliaia di euro di bottino

PUBBLICITÀ

Maxi furto nella notte nel negozio di Louis Vuitton di via Mario dei Fiori all’angolo con via Condotti, in pieno centro a Roma.

L’allarme è scattato intorno all’1:30. Sul posto la polizia, con la scientifica per i rilievi. Da una prima ricostruzione, quattro uomini a volto coperto a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio nera prima hanno infranto la vetrina, usando l’auto come un ariete, poi con la fiamma ossidrica hanno forzato la serranda.

Una volta dentro hanno portato via circa 80 articoli tra borse e altri accessori. Il bottino è da quantificare ma potrebbe aggirarsi intorno alle centinaia di migliaia di euro.