Maxi sequestro di carciofi arrostiti, blitz della Municipale fuori al cimitero a Giugliano

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio in zona cimitero, un equipaggio della Polizia Municipale ha effettuato, nella giornata del 31 ottobre, accertamenti nei confronti dei fiorai che occupavano suolo pubblico. Durante le verifiche, è emerso che un furgone utilizzato da un fioraio giuglianese di 60 anni era privo di copertura assicurativa. Il mezzo è stato pertanto sottoposto a sequestro amministrativo.

Ieri, 1° novembre, nel corso di un nuovo controllo, lo stesso fioraio è stato sorpreso a utilizzare un secondo autoveicolo, in sostituzione di quello sequestrato il giorno precedente, anch’esso sprovvisto di assicurazione. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati amministrativamente, con annotazione sul libretto del furgone, risultato privo anche della revisione obbligatoria. Il fioraio è stato sanzionato per oltre 1.900 euro e ha subito una decurtazione di 10 punti dalla patente.

In data 2 novembre, sempre in zona cimitero, sono stati sequestrati circa 500 carciofi arrostiti venduti su pubblica via da un cittadino albanese di 40 anni. L’uomo è stato sanzionato per oltre 5.000 euro per vendita abusiva, mancata tracciabilità degli alimenti e occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolino e cassette. La merce è stata distrutta sul posto mediante l’uso di creolina.

Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati sanzionati una trentina di veicoli per sosta irregolare, in divieto di sosta e sui marciapiedi, per un importo complessivo di oltre 1.500 euro. L’attività ha consentito di prevenire efficacemente la presenza di parcheggiatori abusivi nelle aree interessate dal notevole afflusso di persone in occasione della commemorazione dei defunti.