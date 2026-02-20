PUBBLICITÀ
InterStories Podcast

Mena De Mare, mamma di Santo Romano, ospite di InterStories: il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Mena De Mare, mamma di Santo Romano, il 19enne ucciso nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), per futili motivi, un paio di scarpe sporcate.





