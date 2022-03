La follia di Andrea, ha ucciso i figli di 7 e 12 anni poi si è ammazzato: 15 giorni fa la separazione dalla moglie

Era separato dalla moglie da quindici giorni il padre che stamattina ha prima ucciso i suoi figli e poi si è tolto la vita. A farne la tragica scoperta è stata l’ex moglie. La tragedia è avvenuta in un appartamento a Mesenzana, tra Varese e Luino.

Erano separati da quindici giorni

Andrea Rossin l’uomo che secondo la ricostruzione dei carabinieri avrebbe ucciso con un coltello prima suo figlio di 7 anni, poi la primogenita di 13 per poi infine togliersi la vita con la stessa arma. Dalla ricostruzione dei fatti pare che i due figli fossero stati accompagnati a casa del padre mercoledì sera, visto che i genitori erano separati da 15 giorni. Stamattina la mamma avrebbe dovuto accompagnarli a scuola, motivo per cui questa mattina arriva nella casa del marito. Ma purtroppo ad accoglierla non vi erano i suoi due bimbi.

I due ex coniugi erano separati da due settimane, ai carabinieri non risultano interventi a causa di violenze per liti e in generale non sembrano esserci trascorsi di violenze in famiglia. La mamma subito dopo la scoperta ha avvisato il 112, nei minuti successivi è stata poi colta da malore per l’atroce immagine. Trasportata al pronto soccorso è in attesa di essere ascoltata dagli inquirenti per ricostruire al meglio le dinamiche delle ultime ore di vita dei piccoli. Le parole della mamma saranno fondamentali per capire gli stati d’animo generale a seguito della separazione.

Le dichiarazioni del sindaco

Il sindaco del paese con meno di duemila abitanti si dice sconvolto dell’accaduto e tristemente dichiara: “Una tragedia assurda, un crimine efferato che sconvolge tutta la nostra comunità“. Spiega poi quel che sa della famiglia e del padre carnefice: “Non facevano vita di paese, rientravano alla sera dal lavoro e rimanevano per lo più in casa, tant’è vero che io non li conoscevo personalmente.” Continua poi : “I bambini però frequentavano l’oratorio. So che il padre viveva qui a Mesenzana quand’era bambino, ma poi si era trasferito altrove. La famiglia era tornata a vivere qui nel 2011“