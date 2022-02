«Messi è più forte di Maradona», le parole di Xavi prima di Napoli-Barcellona

Una conferenza stampa che ha suscitato più di qualche polemica, quella di Xavi in vista della gara di ritorno tra Napoli e Barcellona, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. L’allenatore dei catalani ha sorpreso tutti quando, alla domanda su quali fossero le sensazioni di giocare al Maradona, ha risposto con un paragone tra El Pibe de Oro e Messi, specificando la superiorità di quest’ultimo.

«Messi più forte di Maradona», le parole di Xavi in conferenza stampa prima di Napoli – Barcellona

«È un onore giocare nello stadio dove ha giocato Maradona che continua ad emozionare. Se non ci fosse stato Messi, sarebbe stato il miglior calciatore di tutti i tempi, segnò un’epoca e ancora ci ricordiamo di lui». Queste le parole del tecnico blaugrana, che stasera si troverà contro gli azzurri di Spalletti.

Sulla partita, Xavi si esprime così: «Giocheremo come se avessimo vinto all’andata 2-1 o 3-1. Loro faranno pressing, giocheranno con intensità. Noi dovremo fare molto possesso palla, col nostro modello di gioco. Loro avranno lo stadio e i tifosi. Non lavoro nel Napoli, non sto a Napoli ogni giorno per commentare cosa accade nel loro settore giovanile. Noi contiamo molto sulla cantera. I giocatori danno un plus di impegno. Abbiamo vinto titoli quando abbiamo avuto persone di casa. Ecco perché il talento di Gavi, Nico o Araujo, che sono arrivati dopo…, o quelli più vecchi come Busquets o Piqué sono importanti. Giocatori di età compresa tra i 17 e i 18 anni possono fare la differenza. Sarà difficile perché il Napoli è una squadra molto fisica. Il Napoli è una squadra di livello Champions, è in corsa per lo scudetto. È un buon test per dimostrare che possiamo competere in Europa».