Meteo, è arrivato il momento di sciarpe e maglioni: in arrivo freddo e pioggia

Come ogni anno è giunto ormai il tempo di risistemare le magliette a maniche corte nei cassetti e tirare fuori dall’armadio giubbotti e maglioncini. Da domani infatti, Napoli e tutta la Campania saranno protagoniste di un drastico calo delle temperature, accompagnate da vento e pioggia.

Per almeno tutta la settimana, le temperature non supereranno i 20 gradi, con le minime che si aggireranno sui 13. Dai venerdì quindi, il quadro climatico cambierà completamente: arriveranno piogge e temporali sulle zone interne che persisteranno per tutta la prossima settimana.

Le intense piogge saranno alternate da leggeri sprazzi di luce. A farla da padrone sarà ad ogni modo il drastico calo delle temperature e un cielo prevalentemente nuvoloso.