Metro Linea 1, prima corsa per il nuovo treno: c’è l’aria condizionata ma per ora niente wi fi

Primo corsa stamattina per il nuovo treno della metro Linea 1. Il nuovo convoglio realizzato in Spagna è molto più moderno, ha tutti i comfort, è più capiente, essendo formato da 6 carrozze, invece dei treni attuali a 4 carrozze, e ha anche l’aria condizionata. Per il wi fi, invece, bisogna attendere. Si tratta del primo dei 24 treni nuovi che il Municipio ha acquistato. Di questi 19 sono già pronti: 10 sono a Napoli e 9 in Spagna. Altri 5 sono stati prenotati. Ora si attende l’autorizzazione ministeriale per la messa in esercizio degli altri 9 treni. Per il sindaco Gaetano Manfredi, “è il primo dei tanti treni della linea 1. Avremo così una migliore qualità dei trasporti, treni più frequenti, un miglior servizio. Tra fine anno e l’inizio del nuovo ci auguriamo di avere l’apertura della prima parte della linea 6”.

I treni sono a 6 casse con 4 casse motrici e 2 rimorchi. Sono treni già utilizzati in giro per il mondo, compresi quelli di Roma. Hanno climatizzazione a bordo, sono insonorizzati e il sistema di sicurezza rileva anche ostacoli sottili. La capienza è di 1250 posti rispetto a fronte degli 800 attuali cosa che migliora la capacità di trasporto oraria e completa la banchina. In totale sono 20 i treni nuovi e ne è stata ordinata la costruzione di altri 5.

Il treno, quindi, è bidirezionale. Ogni convoglio è lungo circa 108 metri. Climatizzazione passeggeri a bordo. Sistemi per la riduzione del rumore. Porte full glass con bordo sensibile per la rilevazione di ostacoli sottili. “Con questi nuovi convogli – ha spiegato il dirigente della metropolitana Anm Vincenzo Orazzo – migliorano le caratteristiche di comfort e sicurezza. Avere treni con 1250 posti, anche a parità di frequenza, significa aumentare la capacità oraria”.