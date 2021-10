Martedì nero per i pendolari. Questa mattina l’ennesimo guasto a un treno della metro Linea 1 ha lasciato a piedi centinaia di persone. Come si legge anche su Il Mattino, le corse, dalle 7.40 di questa mattina, sono limitate da Piscinola a Dante. Chiuse, dunque, le stazioni di Toledo, Municipio, Università, Duomo e Garibaldi. Disagi anche sulla Linea 2 che, sempre in mattinata, ha fatto registrare fino a 20 minuti di ritardo.

