“Mi hai dato tanto, ora tocca a me”: Maria Esposito annuncia l’addio a Rosa Ricci in Mare Fuori

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L’addio è arrivato. Le ultime puntate della sesta stagione di Mare Fuori hanno segnato la fine di una figura fondamentale all’interno della serie: Rosa Ricci. Quindi non sarà presente nelle altre due stagioni già confermate.

Il personaggio interpetrato dall’attrice Maria Esposito ha avuto il suo lieto fine seppur implicito. Dopo l’attentato ai suoi danni da parte di Simone e Carmela, Rosa ascolta finalmente la madre e decide di fare la cosa giusta aderendo al programma di protezione testimone. Prima di lei lo aveva già fatto il suo grande amore Carmine (Massimiliano Caiazzo).

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Rosa Ricci quindi lascia l’IPM e Napoli. Così potrà così ricominciare una nuova vita senza il peso del suo cognome e gli sbagli della sua famiglia. La scena finale dell’ultimo episodio a ritrae in un negozio di parrucchieri che chiede ad una bambina dove fosse suo padre. Gli autori hanno così deciso tramite una controfigura di far avere a Massimiliano e Rosa il loro finale felice.

I progetti di Maria dopo Mare Fuori

Oltre a “Io sono Rosa Ricci”, il prequel tutto interno al mondo di Mare Fuori che racconta le origini della sua eroina l’abbiamo vista al fianco di Marco D’Amore nel film Criature.

Ma il nuovo grande impegno che potrebbe renderla definitivamente lanciarla come volto nuovo del cinema italiano è la serie HBO che la vedrà protagonista nei panni di Melania Rea, uccisa il 18 aprile del 2011 dal compagno e padre della sua bimba Salvatore Parolisi.

Una produzione impegnativa per il tipo di storia raccontata, per l’attrice che è chiamata a immedesimarsi nei panni di una donna realmente esistita e vittima di femminicido.

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Dopo Rosa Ricci quindi per Maria si apre una carriera tutta nuova passando dal genere delle serie tv a quello del set cinematografico.

Cambiamenti della vita privata di Maria

Oltre al cambiamento lavorativo anche la sua vita sentimentale sembra essere su una nuova via.

L’attrice pochi giorni fa ha esposto la sua rottura con la tiktoker Silvia Uras. Maria Classe 2003, originaria di Napoli, deve la sua popolarità al personaggio di Rosa Ricci in “Mare Fuori”. Lei è Maria Esposito, promettente attrice del panorama italiano.

Intervistata da Gabriele Parpiglia in occasione dell’uscita della nuova stagione di Mare Fuori, l’attrice ha parlato anche della propria vita privata, con particolare riferimento all’amore. “Sono molto single e molto felice”, dice lei.

Dunque è evidente: con Silvia Uras è finita.

La giovane attrice, inoltre, ha spiegato di essere stata più volte contattata per partecipare ai reality show: “Non fa per me, non è il mio. Io sto cercando di farmi in quattro per diventare una star di Hollywood. Voglio vivere di recitazione”. E ancora: “Mi avevano proposto Pechino Express e Ballando. So che Ballando non è un reality e Milly è stata molto carina: si è spesa in prima persona proprio per me. Mi ha chiamata, è stato bellissimo. Sai io ho dieci anni di studio di danza e non li abbandonerò mai, ma non posso proprio fare Ballando, non ho il tempo. Ma ripeto, in questo momento preferisco fare l’attrice”.

Inoltre ha detto: “Qualsiasi cosa mi sia successa mi servirà per sempre. Io lascio scorrere, quello che succede, succede e sono per il famoso detto ‘vivi e lascia vivere’. La mia vita priva sui social? Forse ho dato troppo […] a 20 anni si può sbagliare”.

A inizio anno, Esposito aveva scritto sui social: “Dal 2024 sei stata la cosa più bella della mia vita, ma allo stesso tempo anche la più brutta, e sembra una contraddizione, lo so”. Parole dolcissime per Silvia Uras, attrice e cantante emergente, classe 1998. Nel momento in cui si scrive, su Spotify conta 25.510 ascoltatori mensili. Su Instagram ha 240.000 follower mentre su TikTok 1.7 milioni.

Ospite di Zero Possibilità Podcast, Silvia aveva detto: “Un amore a prima vista, io dentro lo avevo ma neanche lo sapevo. Per me è stato dal primo sguardo che ho avuto con lei. All’inizio eravamo amiche, fino a un momento in cui i nostri cuori non ce l’hanno fatta più e i nostri cuori ci hanno detto di smettere di essere solo amiche”.

Poi aveva anche detto: “Non me l’aspettavo perché lei era in un periodo suo molto particolare, ma anche io… siamo state entrambe la nostra salvezza. Alla fine è trionfato tutto, ho gli occhi lucidi raccontandolo perché Maria mi ha cambiato la vita”. Grandi e profonde parole d’amore. Cos’è accaduto dopo? Al momento non si sa.