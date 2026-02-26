Militari insospettiti da peluche Labubu a prezzi troppo bassi, erano falsi

PUBBLICITÀ
peluche labubu sequestrati
Nell’ambito delle attività di controllo del territorio dedicate alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di circa 300 peluche “Labubu” contraffatti.
L’intervento è stato eseguito dai finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, i quali hanno effettuato l’accesso presso due empori situati nel territorio sannita. Nel corso delle ispezioni, l’attenzione delle Fiamme Gialle è stata attirata dai noti pupazzetti – nati dall’estro di un artista di Hong Kong e distribuiti a livello globale dal colosso Pop Mart – che, per prezzi di vendita eccessivamente bassi, fattezze e confezionamento, hanno immediatamente destato sospetti circa la loro originalità.
Le attività di servizio hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro l’intero stock di merce contraffatta, impedendone l’immissione sul mercato a danno dei consumatori e dell’azienda titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tali condotte, i titolari dei due esercizi commerciali sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Benevento per i reati di detenzione per la vendita di prodotti con segni contraffatti e ricettazione.
L’operazione si inserisce nel quadro del costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza di Benevento per il contrasto alla diffusione di prodotti non sicuri e contraffatti, attività indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini e per tutelare il mercato e la sana e leale concorrenza tra le imprese.
È fatta salva la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari nonché la possibilità per le medesime di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede.

