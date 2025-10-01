Minacce a don Patriciello, convalidato l’arresto del suocero del boss Ciccarelli

PUBBLICITÀ

Stamattina al Tribunale di Napoli Nord si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto di Vittorio De Luca. Il 75enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Caivano per aver consegnato un proiettile a Don Maurizio Patriciello. L’arresto è stato convalidato, misura cautelare in carcere confermata.

Caivano, maxi operazione interforze al Parco Verde dopo le minacce a Don Patriciello

Negli ultimi giorni l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica si è concentrata sul Parco Verde di Caivano, teatro di gravi episodi di cronaca. Nel pomeriggio di sabato si sono verificate due sparatorie, mentre la domenica successiva, durante la messa dei bambini, a don Patriciello è stato recapitato un fazzoletto contenente un proiettile, gesto dal forte valore intimidatorio.

PUBBLICITÀ

Da allora le forze dell’ordine hanno rafforzato la presenza sul territorio. Già lunedì 29 settembre era stata avviata un’operazione di bonifica dell’area. Ieri, invece, dalle prime ore dell’alba è scattata una massiccia operazione interforze ad “alto impatto”, volta a ristabilire la sicurezza e il controllo nella zona.

Blitz interforze a Caivano, il bilancio della Polizia Metropolitana di Napoli

La Polizia Metropolitana di Napoli ha partecipato questa mattina, dalle prime ore dell’alba, alla vasta operazione ad “alto impatto” interforze a Caivano, insieme alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, al Commissariato di Afragola, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, come da disposizioni impartite in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto ieri pomeriggio in Prefettura a Napoli, dopo la “stesa” dei giorni scorsi al Parco Verde di Caivano e la consegna di un proiettile al parroco della chiesa di San Paolo Apostolo durante la messa della domenica.

Questo il bilancio dell’operazione odierna della Polizia Metropolitana: 118 veicoli fermati, 140 persone identificate, 17 violazioni al Codice della Strada contestate di cui 6 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, una sanzione per guida senza patente, 3 patenti di guida ritirate e un veicolo con targa polacca è stato sanzionato con ritiro carta di circolazione.

Un’attenzione al contrasto della criminalità organizzata e dell’illegalità in senso più ampio su Caivano e il Parco Verde, in particolare, che non è mai venuta meno in questi anni. Prova ne è il bilancio dell’attività degli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli nell’ultimo biennio (2023-2025), nell’ambito sempre di operazioni interforze. Emergono numeri significativi: 1837 persone identificate, 1769 veicoli controllati, 41 veicoli sospesi dalla circolazione, 46 veicoli sequestrati, 6 veicoli sequestrati sorpresi ancora in circolazione, 24 veicoli senza assicurazione, 21 veicoli senza revisione, 20 persone fermate alla guida prive di patente, 30 persone a cui è stata ritirata la patente, 2 sequestri amministrativi per detenzione di stupefacenti. Importanti anche i numeri sui controlli ambientali nell’ultimo biennio: 43 aziende controllate, 20 aziende sequestrate per violazioni al TUA-Testo Unico Ambiente, 3 diffide alla prosecuzione delle attività e 15 prescrizioni di polizia giudiziaria.