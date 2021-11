Miracolo della vita a Napoli, mamma e figlia salvate dopo il parto in casa. Oggi alle ore 13 circa un’impresa è stata compiuta dall’equipe del 118 guidata dal dottor Gianpiero Fusco in via Croce, nel quartiere di San Pietro a Patierno. Come riporta il Mattino il team medico, insieme agli uomini della polizia di Stato, sono intervenuti per un parto ‘precipitoso’.

La centrale operativa del 118 è stata allertata da una telefonata che segnalava una donna pronta a partorire. In quel momento l’unico mezzo libero con un medico a bordo si trovava al Vomero.

IL MIRACOLO DEL PARTO

Per il dottor Fusco e la sua squadra inizia la a corsa contro il tempo mentre, in via Croce, i primi soccorsi sono portati dall’equipaggio di un’altra ambulanza che fa servizio nella zona di piazza Carlo III.

La donna, una cittadina straniera, aveva già partorito il feto che era adagiato sulle sue gambe. L’esausta neo-mamma era seduta sugli scalini del terraneo dove vive. L’ambulanza in poco tempo assisteva la partoriente e la sua bambina. Entrambe sono state trasportate all’ospedale Villa Betania dove sono state dichiarate in buona salute.