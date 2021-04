“Io voglio che li prendano. Ma devono fare le cose per bene. Voglio essere sicura che vengano presi tutti e che dentro ci restino. Che poi buttino le chiavi”. A parlare è Tania Sorrentino, moglie di Maurizio Cerrato, ucciso per un posto auto a Torre Annunziata. Tania è stata intervistata durante la trasmissione della “Vita in diretta” su RAI 1. “Sono in ansia, ma non devono avere fretta. Non voglio che li prendano per poi vederli fuori dopo due giorni, non è quello che voglio. Per questo ho tanta pazienza, devono fare le indagini. Devono pagare veramente”.

Tania Sorrentino, moglie di Maurizio Cerrato

“Ho una bimba piccola di sette anni. Lei non lo accetta” dice la moglie della vittima di un agguato per un posto auto. “Mia figlia se l’e’ visto morire davanti, lui l’ha guardata e se n’è andato. È una cosa che non supererà mai più”.

Le parole della figlia

«Ci tengo a precisare che non è corretto dire che mio padre è morto in una lite. A mio padre è stato fatto un agguato in piena regola, solo per difendere me, che ero la luce dei suoi occhi. Mio padre è stato pugnalato e con questa gente non aveva mai avuto a che fare». Così Maria Adriana Cerrato descriveva ieri mattina l’aggressione subita dal padre, Maurizio, di 61 anni, ucciso poche ore prima dopo una discussione per il parcheggio di un’utilitaria. La ragazza, poco più che ventenne, ha poi chiuso la propria pagina Facebook e quella del padre.

Le indagini

Ora, sfinita dalla stanchezza e dal dolore, attende che i carabinieri arrestino i responsabili di questa morte assurda: si tratta di cinque uomini, tutti già identificati; resta solo da chiarire che ruolo abbia avuto nella vicenda ciascuno di loro. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso.

