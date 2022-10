Mugnano, rinviato il concerto di Franco Ricciardi: la decisione per motivi di sicurezza

Rinviato il concerto di Franco Ricciardi in programma ieri sera a Mugnano. A dare l’annuncio è stato il sindaco Luigi Sarnataro, che sui social spiega di essere stato costretto, insieme agli organizzatori, a prendere questa decisione per “motivi di sicurezza e ordine pubblico“ perché “nemmeno tutta l’area di Mugnano 2000 sarebbe sufficiente a contenere l’afflusso di persone previste”. Ad ogni modo, spiega, “a breve avremo la nuova data del concerto”.

Il post Facebook del sindaco Luigi Sarnataro

“L’incredibile partecipazione agli eventi del Sacro Cuore e’ stata caratterizzata da una crescita esponenziale di pubblico.

Purtroppo per motivi di sicurezza e ordine pubblico siamo stati diffidati dallo svolgere il concerto stasera, poiché nemmeno tutta l’area di Mugnano 2000 sarebbe sufficiente a contenere l’afflusso di persone previste, tanto è l’amore per un artista del calibro di @francoricciardi.

Ma nessun timore, a breve avremo la nuova data del concerto. Nel frattempo i festeggiamenti proseguono domani con i fuochi d’artificio a suon di musica nell’area parcheggio della scuola Siani”.

Il commento di Franco Ricciardi

Tramite le sue storie Instagram, Franco Ricciardi ha spiegato che la decisione di rinviare il concerto “non è dovuta né da me né dalla mia produzione, ma è un problema di ordine pubblico. Dicono che la piazza non può ospitare tutte le persone previste”.

Delusione e comprensione tra i fan

Tantissimi i commenti apparsi sui social dopo la decisione di annullare il concerto di Franco Ricciardi a Mugnano. In molti condividono la scelta del sindaco, ma si chiedono come mai non fosse stato preventivato un tale afflusso di persone. “Decisione non facile per nessuno.. ma complimenti perché la sicurezza prima di ogni cosa” scrive Susanna.

Nunzia, invece, commenta: “Perché la prossima data nn farà il pienone poi…? Mugnano è piccolaabbiate pazienza, aspettate di Andare al Maradona a giugno. Altrimenti dove vi mettete tutti”. “Perché la prossima volta le persone non vengono?” è il commento di Pasquale.

Duri i commenti dell’ex candidata sindaco Romina Imperatore, che su Facebook scrive: “Annullare un evento per motivi di sicurezza è giusto! La cosa folle è invece averlo organizzato senza rispettarle minimamente. Ringraziate chi stasera vi ha diffidato ed ha impedito possibili incidenti!!!”.

E ancora: “Solo una settimana fa il grande annuncio in pompa magna del cantante Franco Ricciardi… E oggi ad un’ora dal concerto si annulla l’evento. Palco montato e soldi buttati. Ma prima di organizzare un evento del genere non è stato fatto nessun sopralluogo? Ma le autorizzazioni le avevate Si o No? Come al solito si fanno sempre le cose senza criterio. E tutto a spese dei cittadini”.