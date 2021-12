Napoli affollata di turisti per Natale, la città respira aria di normalità

Con l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, cominciano “ufficialmente” le festività natalizie e Napoli, con particolare riferimento al suo centro storico. In queste ore la citta è affollata di turisti, complice anche il meteo (al momento clemente) e la grande voglia di tornare alla normalità. Quello che ci apprestiamo a vivere sarà infatti un Natale diverso da quello dello scorso anno, seppur sempre condizionato dalle restrizioni Covid. Ad ogni modo è indubbio che le feste avranno un sapore diverso rispetto a quelle vissute nel 2020.

Da San Gregorio Armeno al Vomero, le strade della città stanno cominciando a rimepirsi. Non solo turisti ma anche cittadini vogliosi di normalità, impegnati a trovare il regalo perfetto per i propri cari. Già ieri sera, in occasione della notte bianca, sono stati tantissimi i napoletani scesi per le strade. C’è chi ne ha approfittato per farsi un giro per le vie dei presepi e chi invece si è semplicemnte gustato un buon caffè al bar. O ancora chi aveva soltanto voglia di respirare un po’ di aria natalizia.

Le parole del sindaco Manfredi

“Il turismo è un settore importante per l’economia napoletana – ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, in piazza Del Gesù – ma vogliamo che si trasformi ancora di più, che sia più regolare, che ci sia ancora più distribuzione nella città. C’è tanto da lavorare ma i segnali sono positivi”.