Perde i documenti dopo il furto dell’auto, torna indietro e lo scoprono: ladro arrestato a Napoli

Ruba un’auto, poi tenta la fuga a piedi e si accorge di aver perso i documenti: ritorna indietro e viene arrestato dai carabinieri. Questo quanto accade in via Calata Capodichino, a Napoli. A finire in manette Emanuele Margarita, 26enne residente a Piscinola e già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo scoperto dai militari dell’Arma mentre, con un complice alla guida di una seconda vettura, spingeva un’auto appena rubata in zona Ponti Rossi.

Alla vista dei carabinieri, i due ladri tentano la fuga ognuno a bordo di un’automobile. Il 26enne, non vedendo altre vie di fuga, decide di proseguire a piedi. Durante l’inseguimento si accorge, però, di aver perso i documenti e per evitare di essere identificato torna indietro per cercarli. Ad attenderlo ha trovato sulla sua strada le forze dell’ordine, che lo hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio. I militari dell’Arma sono ancora in cerca del complice, l’uomo che stava aiutando il 26enne a spingere l’auto rubata.