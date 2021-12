Europa League. Sorteggio sfortunato per il Napoli, gli azzurri pescano il Barcellona

Sorteggio sfortunato per il Napoli di Luciano Spalletti che dall’urna di Nyon pesca il Barcellona. Insigne e company, essendo testa di serie, giocheranno il ritorno in casa.

Gli azzurri dunque, così come Lazio e Atalanta, dovranno superare il turno dei playoff per accedere alla fase finale di Europa League. Al sorteggio delle 13.00 hanno partecipato 16 squadre: le otto seconde classificate della fase a gironi (teste di serie) e le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions League (non teste di serie). Le squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale non possono affrontarsi. Ci saranno gare di andata e ritorno, con le teste di serie che disputeranno la gara di ritorno in casa. Le partite di andata si disputeranno il 17 febbraio, mentre quelle di ritorno il 24.

Non solo Napoli Barcellona, i sorteggi di Europa League

Barcellona-Napoli

Porto-Lazio

Atalanta-Olympiacos

Siviglia-Dinamo Zagabria

Lipsia-Real Sociedad

Zenit-Betis

Borussia Dortmund-Rangers

Sheriff-Braga

In arrivo una serie tv sul Napoli, l’annuncio di Adl: “Stiamo registrando 30 episodi”

“Stiamo registrando 30 episodi che produrrà una piattaforma internazionale e che riguarderanno la storia del Napoli fino ad oggi. Vedrà la luce tra circa un anno e mezzo” – ha dichiarato giorni da il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha poi parlato di una gara per omaggiare Maradona – “Il 20 dicembre abbiamo un incontro alla Farnesina per capire se c’è la possibilità di mettere in calendario una gara ogni anno che possa ricordare Diego. Abbiamo diverse date da far conciliare per capire quando fare questa partita”.

“Spalletti il miglior allenatore che ho avuto”

“Il ricorso respinto? Inutile commentare ciò che è sotto gli occhi di tutti. Luciano Spalletti, rispetto ad altri allenatori che ho avuto, fin dall’inizio sperimentava e faceva girare la rosa facendo giocare tutti. Alla fine uno si rende conto che non aveva investito male il denaro. Spalletti è il miglior allenatore che ho avuto nella mia carriera da presidente”.