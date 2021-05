La Uefa non si ferma e va avanti contro i tre club che non si sono ancora dissociati dalla Superlega: Juve, Real Madrid e Barcellona. “A seguito di un’indagine condotta dagli ispettori di etica e disciplina della UEFA in relazione al cosiddetto progetto ‘Super League’ – si legge nella breve nota – avviato un procedimento disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una possibile violazione del quadro giuridico UEFA. Maggiori informazioni verranno fornite a tempo debito”. Una decisione che arriva a due settimane dalla nomina degli ispettori incaricati di condurre l’indagine. Quale sarà adesso il prossimo passo? I tre club già citati potrebbero fare ricorso. Intanto il Napoli spera nella Champions League

Probabilmente sì. Soprattutto se si prende in esame quello che, in fondo, è stato il patteggiamento dei nove club pentiti, costretti ad accettare pene pecuniarie di un certo rilievo (5% dei ricavi delle prossime coppe, multa complessiva di 15 milioni) e un decalogo accettando il quale hanno dovuto abiurare completamente al progetto Super League. Se i “pentiti” sono trattati così, chi non si è pentito come Juventus, Real Madrid e Barcellona potrebbe effettivamente rischiare l’esclusione dalle Coppe. Come ha auspicato lo stesso Ceferin, alle prese con una repressione durissima del progetto Super League e quella che molti, negli ambienti di Nyon, leggono come una vendetta personale nei confronti di Andrea Agnelli.