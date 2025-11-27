Napoli, deve scontare oltre cinque anni: arrestato 51enne per tentata estorsione

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato ha arrestato un 51enne napoletano destinatario di un provvedimento di carcerazione che pone fine alla sua latitanza giudiziaria. Gli agenti della Squadra Mobile hanno infatti eseguito l’ordine emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento, l’uomo dovrà scontare 5 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di tentata estorsione, commesso nel capoluogo campano nel 2019. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri e il 51enne è stato condotto in carcere per l’espiazione della pena.

