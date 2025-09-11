PUBBLICITÀ
HomeCronacaNapoli, era ai domiciliari ma aveva un droga shop in casa: arrestato...
CronacaCronaca locale

Napoli, era ai domiciliari ma aveva un droga shop in casa: arrestato 27enne

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Napoli, era ai domiciliari ma aveva un droga shop in casa: arrestato 27enne
PUBBLICITÀ

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

PUBBLICITÀ

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in vico Paradiso, dove hanno rinvenuto, ben occultati, 55 involucri di hashish del peso di circa 150 grammi, una dose di marijuana del peso complessivo di circa 3 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1.885 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato una telecamera che inquadrava l’esterno dell’appartamento del prevenuto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati