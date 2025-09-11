Napoli, era ai domiciliari ma aveva un droga shop in casa: arrestato 27enne

PUBBLICITÀ

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in vico Paradiso, dove hanno rinvenuto, ben occultati, 55 involucri di hashish del peso di circa 150 grammi, una dose di marijuana del peso complessivo di circa 3 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1.885 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato una telecamera che inquadrava l’esterno dell’appartamento del prevenuto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.