Napoli, ferito mentre tenta di sedare una lite: ricoverato al Pellegrini

Questa notte un uomo di origine marocchina di 31 anni è stato portato al Pellegrini, con una ferita allo zigomo e contusioni al volto. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, il 31enne avrebbe tentato di sedare una lite tra connazionali in zona porta Capuana. Durante la discussione, uno dei contendenti lo avrebbe colpito con un’arma appuntita. È rimasto in osservazione, non è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica, ancora poco chiara.

