Napoli, il grande sogno si chiama Gyokeres, ma Kean è una possibilità

In attacco il Napoli ripartirà ancora da Romelu Lukaku. Il belga, seppur non più straripante come qualche anno fa, è andato in doppia cifra sia come marcatore che come uomo assist. Inoltre ha avuto un peso importante nell’arrivo (ormai imminente) di Kevin De Bruyne all’ombra del Vesuvio e sulla permenenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Partirà quasi certamente Giovanni Simeone, che vuole trovare spazio e continuità. Al suo posto arriverà una punta di peso con Lorenzo Lucca (Parma) e Bonny (Parma) da mesi monitorati da Giovanni Manna. Occhio anche alla pista Moise Kean, che può lasciare Firenze per poco più di 50 milioni di euro. In uscita dallo Sporting di Lisbona ci sarebbe anche la scarpa d’oro Gyokeres, ma al momento è poco più di un’dea.

Il goleador svedese sarebbe un colpo di livello assoluto (forse anche superiore a De Bruyne), ma quasi impossibile da realizzare. Il costo del cartellino (poco meno di 80 milioni) non spaventa il Napoli, che potrebbe investire su Gyokeres i soldi che incasserà per la cessione a titolo definitov di Victor Osimhen. A spaventare è, invece, la concorrenza delle big di Premier (Arsenal e Manchester United), ma anche i sodaggi effettuati nei mesi scorsi da Real Madrid e Barcellona. Il centravanti svedese pare destinato a restare solo un sogno dei tifosi, ma nel calciomercato, e con un De Laurentiis positivamente irriconoscibile, mai dire mai.

Da tenere sempre sotto controllo la situazione riguardante Jonathan David. L’attaccante in scadenza di contratto con il Lille ha un accordo di massima con Giovanni Manna, ma la conferma di Conte ha messo un’attimo in stand by l’operazione. L’allenatore, pur stimando il canadese, preferirebbe un centravanti con altre caratteristiche

