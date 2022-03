[VIDEO]. Spaventoso incendio nel cuore di Napoli, donna salvata dalla polizia

Attimi di paura quelli vissuti questa mattina a Napoli dove, in via Santa Lucia, un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato alle fiamme, che secondo alcuni testimoni sarebbero divampate in seguito ad un incendio. Sul posto pattuglie della polizia e i vigili del fuoco. L’edificio colpito dalle fiamme è stato evaquato.

Stando ai primi rilievi, pare che l’incendio sia divampato al terzo piano dello stabile, per poi propagarsi anche ai piani superiori. Domato l’incendio, i Caschi rossi hanno avviato tutti i rilievi del caso e presto anche i residenti dovrebbero poter prendere di nuovo possesso delle proprie case. Panico tra residenti e passanti per la caduta di alcuni calcinacci, noché per la grossa nube di fumo venutasi a formare. Fortuatamente, nonostante l’arrivo sul posto di una squadra del 118, non si registrano feriti o intossicati. Una donna anziana sarebbe stata tratta in salvo dalla polizia che si trova in zona per presidiare la vicina sede della Regione Campania.