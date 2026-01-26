Lutto a Napoli, la 19enne Rebecca muore nel sonno

PUBBLICITÀ

Si sono tenuti ieri pomeriggio i funerali di Rebecca Caccavallo, la 19enne morta nel sonno nella sua casa a Cassano Irpino. La funzione religiosa si è tenuta nella Chiesa di San Nicola di Bari a Polvica a Napoli.

“Una notizia che ha lasciato tutti esterrefatti! Questa giovane ragazza, di soli 19 anni non c’è più. La morte l’ha carpita, durante il sonno, nel pieno della sua giovinezza, rubandola all’amore dei suoi e stroncando il suo suo sogno di diventare medico. Cassanese, sebbene i suoi genitori fossero di Napoli, lo era sotto tutti gli aspetti. Una comunità in lutto per l’improvvisa e inattesa scomparsa di REBECCA CACCAVALLO che lascia nel dolore più profondo il papà Gianluca, la mamma Tiziana e la sorella Lucrezia” ha scritto Bartolomeo.

La morte di Gianluca Cacciapuoti

La comunità di Qualiano è in lutto per la morte di Gianluca Cacciapuoti provocata da una grave malattia. I funerali del 48enne si sono tenuti sabato pomeriggio nella chiesa SS Immacolata a Qualiano. L’uomo lascia la moglie e la figlia Carlotta.

“Ciao Gianluca… verrà un tempo in cui ci rincontreremo come da bambini, quando per ore rincorrevano il pallone nei terreni di Qualiano, o come quando c’era la festa sotto la Treglia. Ridere e scherzare era l’unica nostra occupazione. Che il Signore ti abbia in gloria. Abbraccia zio Aniello da parte mia. Veglia su tutti e dai loro la forza di andare avanti senza la tua guida e senza la tua allegria“, scrive Giovanni. “Voglio ricordarti nel campo di tennis mentre ci giochiamo tutto all’ultimo scambio. Buon viaggio Gianlù!”, lo ricorda così Giuseppe. “Sentite condoglianze alle Famiglie Cacciapuoti, Vassallo e Carlotta per la prematura dipartita del caro Gianluca“.