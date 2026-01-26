Lutto a Napoli, la 19enne Rebecca muore nel sonno

Si sono tenuti ieri pomeriggio i funerali di Rebecca Caccavallo, la 19enne morta nel sonno nella sua casa a Cassano Irpino. La funzione religiosa si è tenuta nella Chiesa di San Nicola di Bari a Polvica a Napoli.
“Una notizia che ha lasciato tutti esterrefatti! Questa giovane ragazza, di soli 19 anni non c’è più. La morte l’ha carpita, durante il sonno, nel pieno della sua giovinezza, rubandola all’amore dei suoi e stroncando il suo suo sogno di diventare medico. Cassanese, sebbene i suoi genitori fossero di Napoli, lo era sotto tutti gli aspetti. Una comunità in lutto per l’improvvisa e inattesa scomparsa di REBECCA CACCAVALLO che lascia nel dolore più profondo il papà Gianluca, la mamma Tiziana e la sorella Lucrezia” ha scritto Bartolomeo.
La morte di Gianluca Cacciapuoti
La comunità di Qualiano è in lutto per la morte di Gianluca Cacciapuoti provocata da una grave malattia. I funerali del 48enne si sono tenuti sabato pomeriggio nella chiesa SS Immacolata a Qualiano. L’uomo lascia la moglie e la figlia Carlotta.