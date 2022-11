Maltempo a Napoli, fulmine tra le case provoca un incendio

Oggi pomeriggio un fulmine è caduto a Napoli est provocando un incendio in una zona verde situata tra Ponticelli, Barra e San Giorgio a Cremano. Le alte fiamme sono state avvistate dai residenti che hanno, immediatamente, allertato i vigili del fuoco: in poco tempo il fuoco è stato domato.

IL VIDEO DEL FULMINE

ALLERTA METEO

E’ in vigore su tutta la Campania fino alle 8 di domani mattina, sabato 5 novembre, un’allerta meteo della Protezione Civile regionale per precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale, venti forti e mare agitato con rischio idrogeologico di livello Giallo.

Alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile ha prorogato la criticità fino alle 23.59 di domani sui settori centro meridionali della Campania e, in particolare, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piano Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro), zona 8 (Basso Cilento).

La perturbazione continuerà ad insistere sui settori centro-meridionali della regione portando precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti-settentrionali e mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte.

LE RACCOMANDAZIONI

La Protezione civile regionale raccomanda di prestare attenzione, anche in assenza di precipitazioni, ai fenomeni connessi ad un rischio idrogeologico localizzato in particolare sulle zone 3 e 5. Potrebbero ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti, allagamenti e caduta massi anche senza pioggia.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti massima attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico derivante dai temporali, sia in ordine alle sollecitazioni dei venti.​ Sala Operativa e Centro Funzionale seguono l’evoluzione del quadro meteo e delle precipitazioni.