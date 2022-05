Napoli. Niente sussidi al reddito a chi non manda i figli a scuola ed ai parcheggiatori abusivi

La revoca delle indennità percepite dai genitori i cui figli risultino inadempienti agli obblighi scolastici è la misura di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, connesso alla violenza e al disagio giovanile, cui intende dar corso la Prefettura di Napoli in collaborazione con l’Inps e con le altre istituzioni interessate. L’idea è emersa nel comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi stamani per fare il punto sugli ultimi episodi di violenza e disagio giovanile registrati a Napoli.

In tal senso – si apprende da una nota della Prefettura partenopea – presto sarà programmato un incontro per definire modalità operative per procedere alla revoca di alcune tipologie di indennità. Tale misura – si precisa – verrà estesa anche ad altre categorie di soggetti responsabili di illeciti, quali i parcheggiatori abusivi.

L’Ufficio territoriale di governo non è sceso nei particolari sulla tipologia di indennità che i genitori inadempienti nell’obbligo scolastico ai figli potranno vedersi revocate: di certo c’è che Inps eroga la Naspi, ovvero l’indennità di disoccupazione e l’ormai arcinoto (e discusso) Reddito di cittadinanza, sussidio che vede Napoli in testa in Italia per numero di richieste mensili. Nel mirino ci sono anche i parcheggiatori abusivi cui tuttavia il Reddito di cittadinanza viene quasi sempre revocato nel momento in cui si accerta il reato (che scatta in caso di minaccia all’automobilista per estorcere il pagamento della sosta) o l’illecito amministrativo.