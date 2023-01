Pubblicità

Non sono più in pericolo di vita il carabiniere investito e il 18enne che a bordo del suo scooter lo ha colpito a Napoli. Entrambi, confermano i carabinieri, rimangono in ospedale per accertamenti. Il militare stamattina è stato investito in corso Arnaldo Lucci: al 18enne era stato intimato l’alt per alcune manovre azzardate compiute nel traffico. Il diciottenne non ha rallentato ma lo ha colpito in pieno.

Il 18enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale dai Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Campania e dai Carabinieri della Napoli Stella. Al momento è piantonato in ospedale.

I fatti sono accaduti al corso Arnaldo Lucci, nei pressi della chiesa di Sant’Anna alle paludi, dove un uomo a bordo di uno scooter avrebbe eluso l’alt della pattuglia dei carabinieri intenta ad effettuare un posto di blocco e, nel divincolarsi dal tentativo dei militari di bloccarlo, si è schiantato contro un autocarro. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno allertato i soccorsi.